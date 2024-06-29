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Число пострадавших от ракетной атаки на Севастополь возросло до четырёх

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что число пострадавших от ракетной атаки на Севастополь возросло до четырёх.
Число пострадавших от ракетной атаки на Севастополь возросло до четырёх
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя», — указал губернатор.

По его словам, у пострадавших зафиксированы осколочные ранения лёгкой степени тяжести. Все получившие ранения были госпитализированы, а после оказания медицинской помощи один человек был отпущен домой.

Вместе с этим в результате атаки были повреждены три частных жилых дома, а в трёх многоквартирных домах взрывная волна выбила окна. При этом также пострадало несколько транспортных средств.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил о связи БПЛА США с ракетными атаками ВСУ на Севастополь.

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