Тропический шторм «Берил» в Атлантике усилился до урагана

Тропический шторм «Берил» в Атлантике превратился в ураган и будет быстро усиливаться.

Об этом заявили в Национальном центре по наблюдению за ураганами Соединённых Штатов.

Отмечается, что скорость порывов ветра в пределах урагана составляет около 33 м/с.

Сейчас «Берил» находится на расстоянии 1 160 км к юго-востоку от Барбадоса и движется на запад со скоростью 35 км/ч.

На Барбадосе сообщили населению об угрозе удара стихии.

В мае не менее четырёх человек погибли в Хьюстоне в американском штате Техас в результате обрушившегося на регион урагана.