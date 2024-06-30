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Байден на мероприятии по сбору средств оговорился и перепутал Италию и Францию

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию перепутал Италию и Францию.

Об этом информирует пресс-пул Белого дома.

Как передаёт РИА Новости, американский лидер жаловался, что экс-президент США Дональд Трамп отказался посещать кладбище павших солдат — участников мировых войн.

Байден сказал, что Трамп не пошёл бы на кладбище в Италии, имея в виду на самом деле кладбище во Франции.

Уточняется, что затем американский президент повторил оговорку, отметив, что его сын тоже был одним из павших солдат, «но не в Италии, а в Ираке». Между тем его сын Бо умер из-за онкологии, вернувшись в Соединённые Штаты из военной командировки.

Ранее Байден сказал, что уверенно справляется со своей работой.

29 июня стало известно, что в офисы Демократической партии после выступления Байдена на дебатах с Трампом поступили «гневные звонки» от избирателей.

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