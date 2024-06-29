Байден считает, что уверенно справляется с президентскими обязанностями
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Соответствующее заявление было сделано им во время мероприятия по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке, передаёт РИА Новости.
«Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу», — подчеркнул президент США.
Ранее стало известно, что в офисы Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом поступили «гневные звонки» от избирателей.