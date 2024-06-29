Байден считает, что уверенно справляется с президентскими обязанностями

Американский лидер Джо Байден сказал, что уверенно справляется со своей работой.

Соответствующее заявление было сделано им во время мероприятия по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке, передаёт РИА Новости.

«Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу», — подчеркнул президент США.

Ранее стало известно, что в офисы Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом поступили «гневные звонки» от избирателей.