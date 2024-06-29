В результате успешных действий группировки войск «Центр»: в МО РФ заявили об освобождении населённого пункта Шумы в ДНР

Российские военнослужащие из группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шумы в ДНР, заявили в Минобороны РФ. На других направлениях СВО российские войска также заняли более выгодные рубежи и улучшили положение на линии соприкосновения. За сутки были уничтожены в том числе две пусковые установки ЗРК С-300ПС, сбиты украинский МиГ-29 и пять оперативно-тактических ракет ATACMS.

Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы (Харьковская область). Об этом говорится в новой сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, противник потерял в этом секторе до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу M109 Paladin производства США, 152-мм орудие 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1, 14, 63 и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Петропавловка, Синьковка, Берестовое (Харьковская область), Червоная Диброва и Стельмаховка (ЛНР). Наряду с этим отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника.

По оценкам МО, украинская сторона потеряла здесь за сутки более 500 человек, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу M198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и орудие Д-30. Также уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 214-го батальона «ОПФОР» ВСУ в районах н. п. Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Калинино и Константиновка (ДНР). Также отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две 155-мм гаубицы M777 производства США, 155-мм польская САУ Krab, три 152-мм орудия Д-20, гаубица Д-30, 105-мм орудие L119 производства Великобритании, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожено пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили н. п. Шумы (ДНР), улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах н. п. Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новосёловка Первая (ДНР).

В этом секторе за сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.

Противник потерял до 360 человек, две боевые бронированные машины, автомобиль, гаубицу Д-20, два орудия Д-30, 105-мм гаубицу M119 производства США и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

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Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное (ДНР) и Культурное (Запорожская область). Кроме того, отражены две контратаки подразделений 72-й мотопехотной бригады противника.

По данным российской стороны, ВСУ потеряли здесь до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика», боевую машину РСЗО «Град», противотанковую пушку «Рапира» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Пятихатки, Работино, Малая Токмачка (Запорожская область) и Новотягинка (Херсонская область).

ВСУ потеряли на этом направлении до 100 человек, шесть автомобилей, гаубицу M777, орудие Д-20 и САУ «Гвоздика». Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили ряд целей, включая пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. В 119 районах нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS и десять реактивных снарядов системы HIMARS.