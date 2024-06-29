Соединённые Штаты принимают опасные решения из-за ухудшения положения ВСУ на поле боя, пишет издание Responsible Statecraft.

По мнению обозревателя газеты, действия Вашингтона ведут к обострению отношений с Москвой.

«На каждом этапе администрация Байдена ждала и оценивала реакцию России, прежде чем принимать более опасные решения. В последние недели, возможно, из-за ухудшения положения Украины на поле боя этот процесс ускорился», — говорится в публикации.

В издании подчёркивают, что США постепенно меняли свою позицию относительно конфликта.

Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина становится заложником предвыборной кампании в Соединённых Штатах.