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RS: США обостряют конфликт на Украине из-за провалов ВСУ

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Соединённые Штаты принимают опасные решения из-за ухудшения положения ВСУ на поле боя, пишет издание Responsible Statecraft.
RS: США обостряют конфликт на Украине из-за провалов ВСУ
  • AFP
  • © Roman PILIPEY

По мнению обозревателя газеты, действия Вашингтона ведут к обострению отношений с Москвой. 

«На каждом этапе администрация Байдена ждала и оценивала реакцию России, прежде чем принимать более опасные решения. В последние недели, возможно, из-за ухудшения положения Украины на поле боя этот процесс ускорился», — говорится в публикации.

В издании подчёркивают, что США постепенно меняли свою позицию относительно конфликта. 

Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина становится заложником предвыборной кампании в Соединённых Штатах. 

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