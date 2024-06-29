RS: США обостряют конфликт на Украине из-за провалов ВСУ
- AFP
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По мнению обозревателя газеты, действия Вашингтона ведут к обострению отношений с Москвой.
«На каждом этапе администрация Байдена ждала и оценивала реакцию России, прежде чем принимать более опасные решения. В последние недели, возможно, из-за ухудшения положения Украины на поле боя этот процесс ускорился», — говорится в публикации.
В издании подчёркивают, что США постепенно меняли свою позицию относительно конфликта.
Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина становится заложником предвыборной кампании в Соединённых Штатах.