ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300ПС Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС», — говорится в материале.
Также стало известно, что группировка «Центр» освободила населённый пункт Шумы в Донецкой Народной Республике.