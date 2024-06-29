ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300ПС Украины

ВС России уничтожили пункт управления дивизиона, радиолокатор, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки ЗРК С-300ПС армии Украины.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС», — говорится в материале.

Также стало известно, что группировка «Центр» освободила населённый пункт Шумы в Донецкой Народной Республике.