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ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300ПС Украины

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ВС России уничтожили пункт управления дивизиона, радиолокатор, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки ЗРК С-300ПС армии Украины.
ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300ПС Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС», — говорится в материале.

Также стало известно, что группировка «Центр» освободила населённый пункт Шумы в Донецкой Народной Республике.

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