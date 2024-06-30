Punch: минимум шесть человек погибли, 15 пострадали из-за взрыва в Нигерии
Об этом информирует издание Punch.
Отмечается, что минимум шесть человек погибли и по меньшей мере 15 ранены из-за взрыва бомбы.
Аналитик по вопросам безопасности Загазола Макама заявил, что девушка в возрасте около 20 лет привела в действие взрывное устройство в толпе. Полицейские сообщили, что теракт совершила смертница.
29 июня неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии, он был нейтрализован.