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Punch: минимум шесть человек погибли, 15 пострадали из-за взрыва в Нигерии

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Минимум шесть человек погибли, по меньшей мере 15 получили ранения из-за взрыва после свадьбы в Нигерии.

Об этом информирует издание Punch.

Отмечается, что минимум шесть человек погибли и по меньшей мере 15 ранены из-за взрыва бомбы.

Аналитик по вопросам безопасности Загазола Макама заявил, что девушка в возрасте около 20 лет привела в действие взрывное устройство в толпе. Полицейские сообщили, что теракт совершила смертница.

29 июня неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии, он был нейтрализован.

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