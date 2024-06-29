Обмундирование для фронта: как совершенствуется российская военная экипировка

Концерн «Калашников» представил новую экипировку для военных. В её состав входят всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2, перспективный бронежилет и шлем с улучшенной защитой. Форма выполнена в новой маскировочной расцветке. В прошлом году концерн начал поставлять Минобороны обмундирование ВКПО 3.0 с тканью, поглощающей инфракрасные лучи. По словам аналитиков, снижение заметности бойцов в различных условиях боя — одна из ключевых задач, которые стоят перед отечественными разработчиками экипировки.

Концерн «Калашников» продемонстрировал в технополисе ЭРА комплект новой экипировки военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Калашников» представил перспективный комплект экипировки военнослужащего в модернизированной маскировочной расцветке на сессии под руководством первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова в военном технополисе ЭРА в Анапе», — говорится в публикации в Telegram-канале концерна.

Основой экипировки стало новое всесезонное обмундирование ВКПО 3.2. Помимо этого, в комплект входят перспективный бронежилет с системой распределения веса и интегрированной транспортировочной системой, шлем с повышенными защитными характеристиками и другие элементы. Комплект обмундирования разработан компанией ООО «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников»).

В работе сессии в технополисе также приняли участие замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На мероприятии обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учётом опыта боевого применения в ходе СВО.

«Мультик» вместо «пикселя»

«Калашников» пока не представил подробной информации о характеристиках ВКПО 3.2, однако, как отмечают аналитики, новое обмундирование, по всей видимости, стало дальнейшим развитием ВКПО 3.0, который начали поставлять в войска в 2023 году. Форма был создана «Триадой-ТКО» в сотрудничестве со специалистами Министерства обороны РФ.

В состав полного комплекта ВКПО 3.0 входят флисовые кофта и термобельё, летний, демисезонный, утеплённый и влаговетрозащитный костюмы (куртка и брюки, а также рубашка для лета), летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

Юнус-Бек Евкуров и Денис Мантуров на сессии в технополисе ЭРА

© Министерство обороны РФ

ВКПО 3.0 сделан с применением мембранной ткани, которая позволяет сохранять оптимальную терморегуляцию в любую погоду и при разном уровне активности. Кроме того, в ВКПО 3.0 используются огнеупорные и водоотталкивающие материалы.

При этом верхняя часть комплекта сделана из ткани, поглощающей инфракрасные лучи. Как отмечает военный эксперт Александр Широкорад, это создаёт дополнительный маскирующий эффект.

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«Сейчас в зоне СВО у противника есть большое количество европейских систем ночного видения, которые работают на инфракрасных волнах. Поэтому нужна экипировка, которая была бы неразличима для таких приборов. На экране тепловизора форма, компенсирующая инфракрасное излучение, предстаёт в виде рельефа местности. Человек или техника на местности становятся невидимыми», — отметил специалист в комментарии RT.

В свою очередь, подполковник запаса Олег Шаландин отмечает крайнюю важность снижения заметности военнослужащих в условиях боя.

«Человек в ИК-диапазоне контрастирует в пространстве по отношению к окружающей среде, поэтому его видно в приборы наблюдения. В бою это, конечно, очень большой недостаток», — рассказал специалист в разговоре с RT.

Комплект также получил новую расцветку мультикам, которую в войсках прозвали «мультик». До этого российская форма, в том числе комплект экипировки «Ратник», использовала единую маскировочную расцветку (ЕМР). Её часто называют «цифрой» или «пикселем» из-за характерного рисунка — небольших квадратов-пикселей, формирующих камуфлирующую структуру.

Как отмечается в материале «Российской газеты», ЕМР оказалась эффективной при использовании летом и в начале осени в условиях зелёнки (лесистая местность или густые заросли), однако в зимний период или во время боёв в застройке её маскировочные качества не столь высоки.

В этом отношении мультикам должен стать более универсальным, так как его рисунок состоит из размытых пятен разных размеров, которые маскируют силуэт бойца при различных условиях применения.

Стоит отметить, что расцветка мультикам в России использовалась и ранее, например в экипировке бойцов спецподразделений ФСБ и Росгвардии.

Впрочем, от «пикселя» МО РФ пока не отказывается, поэтому ВКПО 3.0 может поставляться и в расцветке «цифра». В частности, в марте этого года «Калашников» отгрузил 100 тыс. таких комплектов ВКПО 3.0 для Минобороны.

Экзоскелет и умная ткань

Ранее в концерне «Калашников» отмечали, что ВКПО 3.0 станет частью экипировки нового поколения «Легионер», которая должна заменить в войсках «Ратник».

«Вместе с ЦНИИТОЧМАШ делаем большую работу по разработке третьего поколения экипировки, она называется «Легионер». Это большая, очень серьёзная работа, она не на один год... Огромный задел уже сделан... Прототипы, которые мы хотим видеть в будущей экипировке, — они уже есть, их можно увидеть — например, ВКПО 3.0», — заявил в ноябре прошлого года глава компании Алан Лушников.

Экипировка «Ратник»

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помимо ВКПО, в комплект «Легионера» войдут новые элементы бронезащиты, представленные ранее на форуме «Армия». Экипировка также предусматривает интеграцию со средствами управления мини-БПЛА, в том числе FPV-дронами.

По словам Олега Шаландина, «Легионер» станет дальнейшим развитием «Ратника».

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«Легионер» разрабатывается с учётом принципов сетецентрической войны. Это предполагает, в частности, использование нового шлема, который позволяет бойцу находиться в информационной среде своего подразделения. Кроме того, ожидается и снижение веса самой экипировки, но без потери качества. Это можно сделать за счёт применения самых современных материалов», — говорит специалист.

В свою очередь, Александр Широкорад полагает, что при создании новой формы важно уделить внимание противоосколочной защите.

«Первое — это защита от осколков. При этом повышение защищённости не должно стеснять бойца в ходе боевых действий. Главное — это удобство военного. Во-вторых, надо снизить заметность: оптическую — днём и инфракрасную — ночью», — заявил аналитик.

По мнению Олега Шаландина, в более отдалённом будущем разработчики экипировок перейдут к внедрению экзоскелетов и различных типов умной ткани.

«В перспективе стоит ожидать применения более износостойких материалов, которые вместе с тем будут легче нынешних. Кроме того, сейчас идут изыскания в области экзоскелетов, которые будут облегчать нагрузки на военнослужащего в бою и на марше. Также рассматриваются возможности использования ткани, которую можно применять для медицинских целей. Вот на этих направлениях и будут работать наши специалисты», — резюмировал аналитик.