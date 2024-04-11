«Вести огонь с одной руки»: какими достоинствами обладает российский пистолет-пулемёт ПП-2000

Российский пистолет-пулемёт ПП-2000 в ходе теста медиапроекта «Ростеха» произвёл непрерывно 410 выстрелов. Это более чем вдвое превышает официально заявленные возможности данного оружия. Во время испытаний пистолет-пулемёт также неоднократно бросали в грязь и воду, однако это не повлияло на его боевые качества. По словам аналитиков, такая надёжность является характерной особенностью советской и российской оружейной школ.

Российский пистолет-пулемёт ПП-2000 в ходе испытаний произвёл непрерывно 410 выстрелов, что более чем вдвое превышает его официально заявленные возможности. Тестирование оружия было проведено медиапроектом «Ростеха» «Наш краш».

Согласно данным разработчиков, ПП-2000 рассчитан на непрерывный огонь 160 патронами, при этом оружие рекомендуется охлаждать через каждые 120 выстрелов. Однако в ходе теста удалось расстрелять без перерыва из одного ствола 19 стандартных магазинов по 20 патронов в каждом и один специальный магазин на 30 патронов (на этом испытание было завершено, поскольку, по словам ведущего программы, для теста не заготовили больше патронов).

После столь интенсивного огня на ПП-2000 лишь оплавилось посадочное место на пластиковом корпусе. Как отметил в эфире программы ведущий конструктор Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) Андрей Савенков, после такой нагрузки оружие можно было продолжать использовать.

В пятом выпуске передачи «Наш краш» ПП-2000 подвергся также другим испытаниям. В частности, оружие неоднократно бросали в грязь и воду, а в дополнение к этому по нему проехал автомобиль. Однако всё это не повлияло на способность оружия вести прицельный огонь. Например, ПП-2000 удалось пробить стальную пластину, эквивалентную бронежилету третьего класса защиты.

«Это хороший показатель, потому что мы используем пистолетный патрон, причём пистолетный патрон имеет форму «парабеллум». Он может стрелять обычным «парабеллумом», но для этого изделия в своё время были созданы патроны бронебойные, повышенной бронепробиваемости... Патроны, которыми мы стреляли сегодня и пробивали лист, имеют дульную скорость пули 560 м/с и пробивают 8-мм стальной лист», — рассказал в эфире программы Андрей Савенков.

«Отсекать короткие очереди»

Напомним, ПП-2000 выпускается серийно с 2006 года. Изделие было разработано в рамках ОКР «Баксанец» тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП) имени Шипунова, которое входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Руководили разработкой пистолета-пулемёта легендарные оружейники — академики Василий Грязев и Аркадий Шипунов.

ПП-2000 использует пистолетные патроны калибра 9 × 19 мм. Его корпус выполнен из ударопрочного пластика, что значительно облегчило конструкцию и обеспечило ей антикоррозийные свойства. В качестве плечевого упора на нём могут использоваться как обычный откидной приклад, так и запасной магазин. Для крепления дополнительного оборудования на верхней панели ПП предусмотрена планка Пикатинни, а в передней рукояти-скобе — гнездо для фонаря.

По данным «Ростеха», сейчас ПП-2000 находится на вооружении ряда спецподразделений и используется сотрудниками правоохранительных органов.

Длина изделия с прикладом — 582 мм, без него — 350 мм. Без магазина и дополнительных обвесов ПП-2000 весит всего 1,4 кг. Благодаря компактности он может использоваться для вооружения экипажей боевых машин и лётчиков. По этой причине такой тип изделий нередко называют оружием последнего шанса.

Как отмечают в «Ростехе», малые габариты пистолетов-пулемётов позволяют эффективно действовать внутри помещений или боевых машин, а высокая скорострельность и плотность огня эффективны в ближнем бою. Вместе с тем такое оружие имеет ограничение по дальности: его прицельный максимум составляет около 200 м.

Небольшой вес к тому же позволяет вести огонь из ПП-2000 одной рукой — как из пистолета. По словам Андрея Савенкова, такая практика применяется в спецподразделениях.

«Такое бывает. В спецподразделениях. У них различные специализации, в том числе есть такая специализация, когда человек идёт со щитом: в одной руке у него щит, в другой — пистолет-пулемёт, и за ним идёт его подразделение. То есть он несёт щит, закрывая всех, и имеет возможность вести огонь с одной руки», — рассказал конструктор.

Темп стрельбы из ПП-2000 в среднем составляет 720 выстрелов в минуту. По словам разработчиков, при создании пистолета-пулемёта в конструкцию специально закладывались ограничения на скорость ведения огня для обеспечения наиболее эффективного и комфортного для стрелка режима эксплуатации.

«На таком компактном образце получить низкий темп стрельбы сложнее, чем высокий, потому что очень маленькие перемещения подвижных частей и короткое время цикла... Если не предпринимать каких-то специальных мероприятий, темп стрельбы такого образца будет где-то в районе 900—1000 выстрелов в минуту... Когда вы снижаете темп, вы добиваетесь того, что оружие ведёт себя более устойчиво при стрельбе очередью, и, кроме того, не так интенсивно расходуются боеприпасы. Если у вас очень высокий темп стрельбы, вам сложно отсекать короткие очереди», — сказал Андрей Савенков.

ПП-2000

РИА Новости

© Сергей Пятаков

«Эргономика, лёгкость, небольшой размер»

По словам офицера запаса, преподавателя огневой подготовки Владимира Курты, высокий запас прочности и надёжность ПП-2000, продемонстрированные в передаче «Ростеха», являются отличительной особенностью российского огнестрельного оружия.

«Для российского стрелкового оружия это норма. Наше оружие изначально проектируется с учётом возможности эксплуатации в самых сложных условиях. Оружие испытывается в неблагоприятной среде: его валяют в песке, грязи, топят в воде и сразу после этого стреляют, добиваясь такого состояния изделия, чтобы ни грязь, ни песок, ни вода не влияли на боевые характеристики. Практически все виды стрелкового оружия российской армии такого же качества и боевой устойчивости, как и ПП-2000», — сказал аналитик в комментарии RT.

Аналогичного мнения придерживается военный обозреватель Александр Бутырин.

«Возможность работы оружия в любых климатических и погодных условиях — это требование к конструкторам ещё с советских времён. Хороший пример — автомат Калашникова, который всегда испытывался таким образом, чтобы он мог работать в любых условиях, будь то снег, песок, дождь, вода или грязь. Это важно, потому что в реальном бою оружие может упасть или какое-то время пролежать в грязи, но, несмотря на это, оно должно работать», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Аналитик добавил, что ПП-2000 за время серийных поставок успел прижиться в российских вооружённых силах.

«Поначалу, конечно, в отношении ПП-2000 у бойцов были просьбы что-то доработать. Как и любое оружие, после попадания в строй оно модернизировалось, дорабатывалось и совершенствовалось. Это нормальная практика. В результате во всех подразделениях, куда попал данный тип оружия, о нём слышны только хорошие отзывы. ПП-2000 прижился в различных ведомствах и войсках. Эргономика, лёгкость, небольшой размер и скорострельность — всё это устраивает военных», — резюмировал Бутырин.