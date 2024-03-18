Оружие Калашникова: 50 лет назад на вооружение советской армии был принят автомат АК-74

18 марта 1974 года на вооружение советской армии был принят автомат АК-74. Его главной особенностью стал переход на калибр 5,45 вместо 7,62, который использовался на легендарном АК-47. Уменьшение калибра позволило снизить отдачу, повысить кучность стрельбы и увеличить объём носимого боекомплекта. По словам аналитиков, АК-74 стал одним из самых распространённых и востребованных автоматов в мире.

18 марта 1974 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР на вооружение советской армии был принят автомат АК-74.

Его главной особенностью стал переход на калибр 5,45 вместо 7,62, который использовался на первом АК-47 и его модернизированном варианте АКМ.

Как отмечается в статье научного редактора журнала «Калашников» Юрия Пономарёва, преимущество малого калибра — в снижении веса как самого патрона, так и оружия. Это, в свою очередь, позволяет увеличить боекомплект при той же весовой нагрузке. Кроме того, уменьшение калибра снижает импульс отдачи оружия, что повышает кучность стрельбы и удобство использования автомата.

США переход на калибр 5,56 осуществили в 1964 году, приняв на вооружение винтовку М16. В СССР учли американский опыт и в 1966 году сформировали тактико-технические требования к проекту нового патрона и автомата.

Конструктор стрелкового оружия, генерал-майор, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии Российской Федерации Михаил Тимофеевич Калашников

РИА Новости

© Владимир Вяткин

«Советская разведка узнала о переходе американцев на уменьшенный калибр. Эту концепцию в СССР проверили и пришли к выводу, что уменьшение калибра и импульса отдачи дают выигрыш по эффективности стрельбы и массе боекомплекта. После этого начались работы по созданию своего патрона и автомата», — рассказал военный эксперт Максим Попенкер в разговоре с RT.

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Собственные проекты нового автомата предложили сразу несколько конструкторских коллективов. В общей сложности до этапов макетирования и заводских испытаний дошло более 20 образцов опытных автоматов, однако большая часть из них была отклонена из-за несоответствия требуемым техническим параметрам. После отсева борьбу продолжили проекты конструкторов Юрия Александрова, Александра Константинова и Михаила Калашникова.

Конкуренты шли ноздря в ноздрю, и долгое время в ходе испытаний не удавалось определить лучший проект. Во многих аспектах александровский АЛ-7, константиновский СА-006 и А-3 Калашникова (будущий АК-74) были практически равноценны.

Однако в конечном счёте Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) и Главное управление боевой подготовки сухопутных войск рекомендовали к принятию на вооружение советской армии автомат конструкции Михаила Калашникова под патрон 5,45.

Проект АЛ-7 был отклонён из-за того, что он находился на более ранней стадии реализации по сравнению с АК-74 и СА-006. Недостатком же СА-006 было признано существенно большее усилие перезаряжания, повышенная загазованность при стрельбе и нестабильность характеристик рассеивания пуль при смене положений для стрельбы.

Складной, укороченный и модернизированный

Как отмечает Максим Попенкер, выбор в пользу уменьшения калибра нового автомата был оправданным.

«Масса носимого боекомплекта уменьшилась в полтора раза. То есть боец при той же массе мог нести в полтора раза больше патронов. Это упростило логистику и производство. Существенно сократилась отдача, выросла эффективность. Увеличилась настильность выстрела, то есть повысилась точность стрельбы», — пояснил Попенкер.

Вес АК-74 с полным магазином составил 3,6 кг, прицельная дальность — 1000 м, а темп стрельбы — 600 выстрелов в минуту.

Одновременно с АК-74 в качестве составной части унифицированного семейства оружия калибра 5,45 на вооружение был принят также ручной пулемёт РПК-74, который создавался для замены РПК калибра 7,62 мм. Кроме того, были выпущены автомат со складным прикладом АКС-74 и его укороченная версия — АКС-74У.

Автоматами АКС-74У оснащались экипажи боевых машин и воздушных судов. Он также входил в качестве вспомогательного оружия в экипировку гранатомётчиков и стоял на вооружении подразделений специального назначения и правоохранительных органов.

В 1993 году был принят на вооружение модернизированный вариант АК-74М. На нём появилась планка для крепления оптических или оптико-электронных прицелов типа «ласточкин хвост». Также были усовершенствованы ствольная коробка и внедрены новые материалы и специальное покрытие металлических частей, что обеспечило лучшую сохранность оружия. В дополнение к этому в рамках модернизации была упрощена технология производства некоторых узлов автомата.

В настоящий момент, помимо России, АК-74М стоит на вооружении десятков стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Иордании, Казахстана, Молдавии и Туркменистана.

Стоит отметить, что автоматы семейства АК-74 производились не только в СССР, но и за рубежом. Среди иностранных копий калашникова можно выделить польский Karabinek wz. 88 Tantal (позже на его базе также был создан Karabinek wz. 96 Beryl под натовский патрон 5,56), чешский ČZ 2000 и венгерский NGM-81.

Московская международная оружейная выставка в Сокольниках. На стенде автомат системы М. Калашникова АКС-74УDP97-1271

РИА Новости

© Владимир Вяткин

По словам аналитиков, широкое распространение АК-74 в мире свидетельствует об удачности этого проекта.

«АК-74 — это один из мировых лидеров по объёму выпуска автоматов, также экспортный вариант этого оружия в числе наиболее востребованных. На его базе была проведена модернизация, изготовлено несколько модификаций. АК-74 зарекомендовал себя очень хорошо», — отметил в разговоре с RT Александр Бутырин.

Новое поколение

В наши дни на смену семейству АК-74 пришёл автомат АК-12, который был принят на вооружение ВС РФ в 2018 году.

Как отмечается на сайте концерна «Калашников», АК-12 входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник» и является «основным образцом индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений Вооружённых сил России».

«Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы», — указано в материалах компании.

АК-12 оснащён планкой Пикатинни для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов. Аналогичные крепления находятся также на цевье, что позволяет использовать все типы сошек и упоров. Дульный тормоз-компенсатор (ДТК) минимизирует подброс ствола, снижает отдачу и уменьшает вспышку при выстреле. Складной приклад АК-12 можно регулировать, чтобы настроить изделие под индивидуальные особенности стрелка.

В 2023 году в концерне «Калашников» сообщили, что АК-12 был доработан с учётом опыта СВО. Конструкторы улучшили диоптрический прицел, систему управления предохранителем и дульное устройство.

Наряду с АК-12 в 2018-м на вооружение был принят также АК-15 под патрон 7,62 мм. По словам Максима Попенкера, этот автомат предназначен для российских спецподразделений.

Как отмечает Александр Бутырин, новое поколение автоматов АК отличается от предшественников «использованием новых материалов в производстве и размещением на корпусе оружия дополнительных креплений», которые позволяют расширить функционал автомата.