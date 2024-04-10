Российский пистолет-пулемёт ПП-2000 прошёл тест по стрельбе с грязью внутри ствольной коробки и в стволе. Об этом заявили в госкорпорации «Ростех».

Пистолет бросали об лёд, купали его в луже, а также закапывали в грязь и глину, однако оружие продолжало работать.

После этого ПП-2000 переехали на внедорожнике и отстреляли из него свыше 400 патронов подряд.

«Честно пытались его «убить» всеми доступными способами, но не смогли», — отметили в «Ростехе».

В ноябре прошлого года ВС России получили на вооружение новые пистолеты-пулемёты ПП-2000 и гранатомёты АГС-30.