Российский пистолет-пулемёт ПП-2000 прошёл тест по стрельбе с грязью внутри
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Пистолет бросали об лёд, купали его в луже, а также закапывали в грязь и глину, однако оружие продолжало работать.
После этого ПП-2000 переехали на внедорожнике и отстреляли из него свыше 400 патронов подряд.
«Честно пытались его «убить» всеми доступными способами, но не смогли», — отметили в «Ростехе».
В ноябре прошлого года ВС России получили на вооружение новые пистолеты-пулемёты ПП-2000 и гранатомёты АГС-30.