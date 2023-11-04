ВС России получили на вооружение новые пистолеты-пулемёты ПП-2000 и гранатомёты

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал военным ручные гранатомёты ГМ-94, автоматические гранатомёты АГС-30 и пистолеты-пулемёты ПП-2000.

«Филиал КБП имени академика А.Г. Шипунова — ЦКИБ СОО — передал военным гранатомёты ГМ-94, АГС-30 и пистолеты-пулемёты ПП-2000», — сообщили в пресс-службе.

Как пишет РИА Новости, перед отправкой в войска специалисты провели коррекцию прицельных систем оружия, а также тестовые стрельбы и контрольную проверку.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что современные образцы оружия успешно зарекомендовали себя в условиях СВО.