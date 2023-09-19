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Мишустин: современные образцы оружия успешно зарекомендовали себя в условиях СВО

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что современные образцы оружия успешно зарекомендовали себя в условиях спецоперации.
Мишустин: современные образцы оружия успешно зарекомендовали себя в условиях СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником.

«Современные образцы имеют непревзойдённые характеристики, высокое качество, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в боевых условиях спецоперации», — говорится в поздравлении.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил гранатомёты ГМ-94 в войска.

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