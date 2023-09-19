Мишустин: современные образцы оружия успешно зарекомендовали себя в условиях СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что современные образцы оружия успешно зарекомендовали себя в условиях спецоперации.

РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина. Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником. «Современные образцы имеют непревзойдённые характеристики, высокое качество, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в боевых условиях спецоперации», — говорится в поздравлении. Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил гранатомёты ГМ-94 в войска.