Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил гранатомёты в войска

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил гранатомёты ГМ-94 в войска.

Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

Отмечается, что данное оружие особенно востребовано у штурмовых подразделений в зоне спецоперации, поскольку позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями.

Как уточняет РИА Новости, преимуществом разработки тульского Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, включая осколочные и термобарические.

Также в «Ростехе» по случаю отмечаемого 19 сентября Дня оружейника рассказали, что в России увеличилось производство ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», ОТРК «Искандер» и других боеприпасов.