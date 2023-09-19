Узнать больше

Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил гранатомёты в войска

Короткая ссылка
Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил гранатомёты ГМ-94 в войска.
Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил гранатомёты в войска

Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

Отмечается, что данное оружие особенно востребовано у штурмовых подразделений в зоне спецоперации, поскольку позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями.

Как уточняет РИА Новости, преимуществом разработки тульского Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, включая осколочные и термобарические.

Также в «Ростехе» по случаю отмечаемого 19 сентября Дня оружейника рассказали, что в России увеличилось производство ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», ОТРК «Искандер» и других боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить