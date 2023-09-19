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В «Ростехе» рассказали об увеличении объёма выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что в России увеличилось производство ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», ОТРК «Искандер» и других боеприпасов.
В «Ростехе» рассказали об увеличении объёма выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» по случаю отмечаемого 19 сентября Дня оружейника. 

«В том числе наращивается производство ракет для комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Панцирь», авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и т. д.», — приводятся его слова.

По данным Оздоева, объёмы производства разных видов вооружений увеличились от двух до десяти раз. При этом некоторые вооружения теперь производят больше в десятки раз.

Ранее китайские военные эксперты высоко оценили российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и назвали его серьёзной угрозой для Украины.

Также сообщалось, что самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО.

Авторы журнала Military Watch заявили, что использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине.

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