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В Sohu назвали российский комплекс «Кинжал» серьёзной угрозой для Украины

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Китайские военные эксперты высоко оценили российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и назвали его серьёзной угрозой для Украины.

Об этом пишет Sohu.

В статье отмечается, что существующие системы противовоздушной обороны просто не могут перехватить «Кинжалы». 

«Это действительно... достижение военного искусства мирового уровня», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным газеты, «Кинжал» привлёк внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью.

Ранее самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО.

Позже в MWM заявили, что использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине.

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