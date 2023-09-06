В Sohu назвали российский комплекс «Кинжал» серьёзной угрозой для Украины
Об этом пишет Sohu.
В статье отмечается, что существующие системы противовоздушной обороны просто не могут перехватить «Кинжалы».
«Это действительно... достижение военного искусства мирового уровня», — говорится в публикации.
Кроме того, по данным газеты, «Кинжал» привлёк внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью.
Ранее самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО.
Позже в MWM заявили, что использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине.