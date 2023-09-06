В Sohu назвали российский комплекс «Кинжал» серьёзной угрозой для Украины

Китайские военные эксперты высоко оценили российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и назвали его серьёзной угрозой для Украины.

Об этом пишет Sohu.

В статье отмечается, что существующие системы противовоздушной обороны просто не могут перехватить «Кинжалы».

«Это действительно... достижение военного искусства мирового уровня», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным газеты, «Кинжал» привлёк внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью.

Ранее самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО.

Позже в MWM заявили, что использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине.