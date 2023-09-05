MWM: использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине
Об этом пишет журнал Military Watch.
«Это расширит возможности применения данных самолётов», — говорится в статье.
При этом отмечается, что интеграция «Кинжала» с Су-34 повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются, включая Украину и Сирию.
Ранее самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО.
Также в Baijiahao заявили, что бомбардировщик Ту-160 России является смертоносным оружием.