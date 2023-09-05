MWM: использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине

Решение российского президента Владимира Путина вооружить «Кинжалами» самолёты Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности в зоне спецоперации.

Об этом пишет журнал Military Watch.

«Это расширит возможности применения данных самолётов», — говорится в статье.

При этом отмечается, что интеграция «Кинжала» с Су-34 повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются, включая Украину и Сирию.

Ранее самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО.

Также в Baijiahao заявили, что бомбардировщик Ту-160 России является смертоносным оружием.