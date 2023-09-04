Baijiahao: бомбардировщик Ту-160 России является смертоносным оружием
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В материале сказано, что Ту-160 является самым большим дальним бомбардировщиком в мире, который находится на вооружении около 40 лет и побил более 40 мировых рекордов.
Также отмечается, что максимальная нагрузка российского бомбардировщика составляет 45 т.
Также у Ту-160 есть два независимых бомбоотсека, где можно разместить обычные бомбы, дозвуковые крылатые ракеты и атомные боеприпасы, отмечает портал.
В июле сообщалось, что «Ростех» передал Министерству обороны России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.
Также ВС России в этом году получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160.