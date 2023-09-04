Baijiahao: бомбардировщик Ту-160 России является смертоносным оружием

Китайский портал Baijiahao назвал бомбардировщик ВС России Ту-160 уникальным самолётом.

В материале сказано, что Ту-160 является самым большим дальним бомбардировщиком в мире, который находится на вооружении около 40 лет и побил более 40 мировых рекордов.

Также отмечается, что максимальная нагрузка российского бомбардировщика составляет 45 т.

Также у Ту-160 есть два независимых бомбоотсека, где можно разместить обычные бомбы, дозвуковые крылатые ракеты и атомные боеприпасы, отмечает портал.

В июле сообщалось, что «Ростех» передал Министерству обороны России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.

Также ВС России в этом году получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160.