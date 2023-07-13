«Ростех» передал Минобороны вторую за год партию новых истребителей Су-35С
- РИА Новости
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод производит авиатехнику в сроки, предусмотренные контрактами, в том числе с опережением графиков поставки, сообщил гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.
Истребители поколения «4++» Су-35С уже прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелёт с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.
Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и уничтожения наземных и надводных объектов днём и ночью как в простых, так и в сложных погодных условиях.
Также ВС России в этом году получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160.