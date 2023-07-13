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«Ростех» передал Минобороны вторую за год партию новых истребителей Су-35С

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«Ростех» передал Министерству обороны России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.
«Ростех» передал Минобороны вторую за год партию новых истребителей Су-35С
  • РИА Новости

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод производит авиатехнику в сроки, предусмотренные контрактами, в том числе с опережением графиков поставки, сообщил гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Истребители поколения «4++» Су-35С уже прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелёт с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и уничтожения наземных и надводных объектов днём и ночью как в простых, так и в сложных погодных условиях.

Также ВС России в этом году получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160.

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