Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД Италии: Киев может рассчитывать на вступление в ЕС при проведении необходимых реформ

Короткая ссылка
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Украина может рассчитывать на вступление в Евросоюз, если проведёт необходимые реформы.
МИД Италии: Киев может рассчитывать на вступление в ЕС при проведении необходимых реформ
  • Gettyimages.ru

«Мы сделаем всё, чтобы она (Украина. — RT) вступила. Конечно, при условии, что Киев будет соблюдать правила ЕС и проведёт необходимые реформы, например, в борьбе с коррупцией», — заявил он в интервью газете Messaggero.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить