МИД Италии: Киев может рассчитывать на вступление в ЕС при проведении необходимых реформ

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Украина может рассчитывать на вступление в Евросоюз, если проведёт необходимые реформы.

«Мы сделаем всё, чтобы она (Украина. — RT) вступила. Конечно, при условии, что Киев будет соблюдать правила ЕС и проведёт необходимые реформы, например, в борьбе с коррупцией», — заявил он в интервью газете Messaggero.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.