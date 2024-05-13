Нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска: группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в Харьковской области

Российские военнослужащие из группировки войск «Север» за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ряда подразделений ВСУ в районе Волчанска и других населённых пунктов Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на этом направлении противник потерял до 250 военнослужащих, два танка и две боевые бронированные машины. Средства ПВО сбили украинский Су-27, шесть тактических ракет «Точка-У» и 39 реактивных снарядов систем «Ольха», Vampire и HIMARS.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Весёлое (Харьковская область).

Кроме того, отражено пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Глубокое и Тихое (Харьковская область).

По оценкам Минобороны РФ, противник за сутки потерял в этом секторе до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе «Ураган», Vampire чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» тем временем заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах н. п. Кировск и Торское (ДНР). Отразили 13 контратак штурмовых групп 4-й танковой, 3, 21, 63, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Кисловка (Харьковская область), Невское, Новоегоровка, Макеевка и Червоная Диброва (ЛНР).

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Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм пушку «Гиацинт-С».

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Антоновка и Григоровка (ДНР). За сутки бойцы ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Спорное и Раздоловка (ДНР).

Противник потерял до 540 военнослужащих, два танка, среди которых Leopard-2А1 производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм гаубицу Melara Мod 56 итальянского производства.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24, 47 и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новосёловка Первая, Катериновка и Новопокровское (ДНР). Отражено семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Шумы, Очеретино и Нетайлово (ДНР).

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По данным российской стороны, ВСУ потеряли здесь более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады Нацгвардии Украины в районе н. п. Великая Новосёлка (ДНР).

ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, 122-мм САУ «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны в районах н. п. Орехов (Запорожская область), Ивановка, Тягинка и Золотая Балка (Херсонская область).

Противник потерял до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм САУ М109 Paladin, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм САУ «Гвоздика».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. Наряду с этим уничтожены 33 беспилотника, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 снарядов систем залпового огня «Ольха», Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США и четыре крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.