Глава Харьковской области признал продвижение ВС России в регионе
- РИА Новости
«По сути, линия фронта расширяется, противник продвигается с нескольких позиций», — сказал Синегубов Sky News.
Как утверждает глава региона, «ситуация под контролем».
Генштаб ВСУ ранее назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав «тактический успех» российских войск.
11 и 12 мая российское Министерство обороны заявило, что ВС России освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.