Глава Харьковской области признал продвижение ВС России в регионе

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов признал, что линия фронта в регионе расширяется, а войска России продвигаются на нескольких направлениях.

РИА Новости

«По сути, линия фронта расширяется, противник продвигается с нескольких позиций», — сказал Синегубов Sky News. Как утверждает глава региона, «ситуация под контролем». Генштаб ВСУ ранее назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав «тактический успех» российских войск. 11 и 12 мая российское Министерство обороны заявило, что ВС России освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.