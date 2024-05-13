Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в Харьковской области

Бойцы из группировки войск ВС России «Север» улучшили тактическое положение в Харьковской области — российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.

Об этом сообщает в новой сводке Министерство обороны.

«Отражено пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области», — говорится в заявлении.

Потери украинских сил за минувшие сутки составили до 250 военнослужащих, два танка, а также две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.

Генштаб ВСУ ранее назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав тактический успех российских войск.

11 и 12 мая российское Министерство обороны заявило, что ВС России освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.