Le Monde: ВСУ не подготовили оборону Волчанска к наступлению России

Оборона города Волчанска в Харьковской области не подготовлена к действиям российских сил. Об этом рассказал украинский военный, сообщает газета Le Monde.

Французское издание цитирует военнослужащего армии Украины, который находится в окрестностях города.

«Оборона Волчанска не была подготовлена», — передаёт его слова Le Monde.

Украинский военный также рассказал, что в районе населённого пункта нет средств для блокировки российского наступления.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении остаётся сложной, и признали «тактический успех России».