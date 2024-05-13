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Le Monde: ВСУ не подготовили оборону Волчанска к наступлению России

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Оборона города Волчанска в Харьковской области не подготовлена к действиям российских сил. Об этом рассказал украинский военный, сообщает газета Le Monde.
Le Monde: ВСУ не подготовили оборону Волчанска к наступлению России
  • AP

Французское издание цитирует военнослужащего армии Украины, который находится в окрестностях города.

«Оборона Волчанска не была подготовлена», — передаёт его слова Le Monde. 

Украинский военный также рассказал, что в районе населённого пункта нет средств для блокировки российского наступления. 

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении остаётся сложной, и признали «тактический успех России». 

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