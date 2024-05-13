Le Monde: ВСУ не подготовили оборону Волчанска к наступлению России
- AP
Французское издание цитирует военнослужащего армии Украины, который находится в окрестностях города.
«Оборона Волчанска не была подготовлена», — передаёт его слова Le Monde.
Украинский военный также рассказал, что в районе населённого пункта нет средств для блокировки российского наступления.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении остаётся сложной, и признали «тактический успех России».