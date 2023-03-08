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Бывший советник ЦРУ Рикардс назвал санкции против России залогом отказа от доллара в мире

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Бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс назвал западные санкции, введённые в отношении России, залогом отказа от использования доллара в мире.
Бывший советник ЦРУ Рикардс назвал санкции против России залогом отказа от доллара в мире
  • РИА Новости

В своей статье для The Daily Reckoning Рикардс заявил, что антироссийские санкции Запада приводят к тому, что остальной мир постепенно отказывается от использования доллара, таким образом, ослабляются позиции США.

Бывший советник ЦРУ также назвал одной из главных причин провала санкций США объединение других стран, желающих продолжать торговлю с Россией, несмотря на давление Вашингтона.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Вашингтоне выразили готовность продолжать антироссийскую санкционную политику в связи с конфликтом на Украине.

Обозреватель Мухаммед Ферхат заявил об обеспокоенности Запада тем, что России удалось преодолеть беспрецедентные санкции.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о факторах, сохранивших финансовую стабильность в России.

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