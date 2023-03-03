Al-Ain: Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции

Обозреватель Мухаммед Ферхат заявил об обеспокоенности Запада тем, что России удалось преодолеть беспрецедентные санкции.

Об этом информирует Al-Ain.

«В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось», — сказал обозреватель.

По его мнению, на Западе недовольны стабильностью российской экономики, а международные эксперты даже прогнозируют её рост в этом году.

«Российская экономика далека от краха», — добавил Ферхат.

Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 структур, включая фирмы из России и Белоруссии.

Также глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал о сохранивших финансовую стабильность в России факторах.