США ввели экспортные ограничения против 37 структур, включая фирмы из России и Белоруссии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское правительство.
«В список включена компания DMT Electronics, которая, как утверждается, базируется в России», — говорится в сообщении.
Также ограничительным мерам подверглась белорусская DMT Trading LLC.
По заявлению Минторга США, данные фирмы якобы «вносят значительный вклад» в развитие ВС России и российского ВПК.
Что касается китайских организаций, их Вашингтон обвинил в связях с Народно-освободительной армией Китая.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал о последствиях введения антироссийских санкций.
Также глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.