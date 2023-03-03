Узнать больше

США ввели экспортные ограничения против 37 структур, включая фирмы из России и Белоруссии

Короткая ссылка
Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 37 структур, в их числе российская и белорусская фирмы, а также почти 30 китайских.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское правительство.

«В список включена компания DMT Electronics, которая, как утверждается, базируется в России», — говорится в сообщении.

Также ограничительным мерам подверглась белорусская DMT Trading LLC.

По заявлению Минторга США, данные фирмы якобы «вносят значительный вклад» в развитие ВС России и российского ВПК.

Что касается китайских организаций, их Вашингтон обвинил в связях с Народно-освободительной армией Китая.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал о последствиях введения антироссийских санкций.

Также глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить