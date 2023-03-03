США ввели экспортные ограничения против 37 структур, включая фирмы из России и Белоруссии

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 37 структур, в их числе российская и белорусская фирмы, а также почти 30 китайских.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское правительство.

«В список включена компания DMT Electronics, которая, как утверждается, базируется в России», — говорится в сообщении.

Также ограничительным мерам подверглась белорусская DMT Trading LLC.

По заявлению Минторга США, данные фирмы якобы «вносят значительный вклад» в развитие ВС России и российского ВПК.

Что касается китайских организаций, их Вашингтон обвинил в связях с Народно-освободительной армией Китая.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал о последствиях введения антироссийских санкций.

Также глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.