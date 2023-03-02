Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций
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«Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны», — цитирует её РИА Новости.
Набиуллина отметила, что российские банки «не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли очень быстро перестроить бизнес-модели и вновь начать зарабатывать».
Ранее Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году.
10 февраля Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в третий раз подряд.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT назвал верным данное решение.