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Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций

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Финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны», — цитирует её РИА Новости.

Набиуллина отметила, что российские банки «не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли очень быстро перестроить бизнес-модели и вновь начать зарабатывать».

Ранее Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году.

10 февраля Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в третий раз подряд.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT назвал верным данное решение.

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