Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций

Финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны», — цитирует её РИА Новости.

Набиуллина отметила, что российские банки «не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли очень быстро перестроить бизнес-модели и вновь начать зарабатывать».

Ранее Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году.

10 февраля Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в третий раз подряд.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT назвал верным данное решение.