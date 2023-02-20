Глава ЦБ Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году

В России сохраняется возможность снижения ключевой ставки в 2023 году. Об этом заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что диапазоны средней ставки на 2023 и 2024 годы повысили в прогнозе на 0,5%.

«Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Банка России.

Набиуллина добавила, что вероятным сценарием может быть некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели вблизи 4%.

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в третий раз подряд.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT назвал верным данное решение.