Силуанов рассказал о последствиях введения антироссийских санкций

Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал RT о последствиях введения антироссийских санкций.

По его словам, санкции вредят и России, и тем странам, которые вводят эти санкции, и в целом мировой торговле.

«В первую очередь, конечно, мы почувствовали заморозку наших внешних активов. И золотовалютные резервы, и активы компаний, которые попали под санкции, заморожены. Снизилось вообще, конечно, доверие к системе расчётов. Вред нанесён логистике. И издержкам наших экспортёров... Вред нанесён тем, что введены ограничения на импорт необходимой нам продукции. Во всяком случае, принципы открытости мировой торговли серьёзно пострадали», — заявил он, отметив, что эти последствия будут иметь долгосрочный характер.

Вместе с этим министр указал, что Россия где-то приспосабливается, а где-то уже приспособилась к целому ряду ограничений. Несмотря на запреты на экспорт российских отдельных товаров, Россия нашла новые рынки.

«И хочу сказать, что эти запреты в первую очередь привели к тому, что те же самые энергоносители в странах, которые ввели эти санкции, подорожали. Возникли новые поставщики, более дорогие, за счёт новой логистики... если посмотреть на объём добычи наших углеводородов, за прошлый год он не только не сократился, но и вырос. Надеемся, что такая ситуация сохранится и в текущем году», — рассказал глава Минфина.

По его словам, российская сторона довольно быстро переориентировалась с Запада на Восток.

«Это касается в целом внешней торговли, не только экспорта, но и импорта. Поэтому те страны, которые тоже вводили эти санкции, сами пострадали за счёт ограничения возможности поставок на российский рынок. И мы видим, что целый ряд компаний, которые работали с нами, которые экспортировали на наши рынки, сокращают производство, сокращают своих сотрудников. Вводя ограничения, невозможно не почувствовать эти ограничения и на себе», — добавил Силуанов.

Отдельно он отметил, что санкции вынудили Россию активно вкладывать деньги в собственные технологии, которые раньше приобретались за рубежом.

«Это и электроника, и авиастроение, и автомобилестроение, и машиностроение. То есть все те такие критические технологии, в которых мы ориентировались, по сути дела, на наших западных партнёров. А сейчас такого доверия нет, значит, нужно своё развивать», — заключил министр.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что за короткий срок России предстоит создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны.