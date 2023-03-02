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Силуанов рассказал о сохранивших финансовую стабильность в России факторах

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Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал RT о сохранивших финансовую стабильность в России факторах.

По его словам, Россия в последние годы вела ответственную макроэкономическую политику, что и обусловило стабильность её финансовой системы даже в условиях масштабных санкций со стороны Запада.

«В первую очередь, конечно, это финансовая политика. Мы проводили ответственную бюджетную политику... Это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, которое даёт нам возможность манёвра, с точки зрения операций на финансовом рынке. И возможности для заимствований, финансирования расходов бюджета будущего», — рассказал он.

Также он отметил создание в России независимой системы функционирования  финансового рынка, подразумевая под этим, в частности, платёжную систему МИР и Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Поэтому все те решения по отключению от SWIFT, от систем Visa и Mastercard, они не повлияли абсолютно на наши внутренние транзакции, внутренние платежи», — пояснил он.

Вместе с этим он отметил систему плавающего курса и таргетирование инфляции.

«Всё это, в целом, создало основу такой финансовой стабильности», — подчеркнул Силуанов.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.

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