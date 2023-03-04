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Байден и Шольц обсудили в Вашингтоне поставки военной и гуманитарной помощи Украине

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили на встрече в Вашингтоне ход оказания Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

При этом отмечается, что во время встречи обе стороны подтвердили готовность вводить ограничения против России, насколько это потребуется.

«Лидеры двух стран подтвердили обязательство возлагать последствия на Россию за её агрессию», — говорится в сообщении.

Ранее Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Германия действуют «в унисон», поставляя оружие вооружённым силам Украины.

Также сообщалось, что предстоящие переговоры Джо Байдена и Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг украинской проблематики.

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