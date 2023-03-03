Белый дом: часовая встреча Байдена и Шольца будет сфокусирована на теме вокруг Украины

Предстоящие в Вашингтоне переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца будут главным образом сфокусированы вокруг украинской проблематики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу администрации США высокого ранга.

«Следует ожидать, что Украина станет ключевой темой в ходе предстоящей дискуссии на данной встрече», — говорится в сообщении.

Также, по словам американской чиновницы, одной из тем, которая, возможно, будет затронута в ходе переговоров, станет китайский вопрос.

Отмечается, что встреча лидеров США и Германии продлится в общей сложности около часа.

Ранее сообщалось, что Джо Байден проведёт переговоры с Олафом Шольцем 3 марта в Вашингтоне.

Также поступала информация, что США 3 марта объявят о новом пакете военной помощи Украине.