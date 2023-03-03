Белый дом: часовая встреча Байдена и Шольца будет сфокусирована на теме вокруг Украины
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу администрации США высокого ранга.
«Следует ожидать, что Украина станет ключевой темой в ходе предстоящей дискуссии на данной встрече», — говорится в сообщении.
Также, по словам американской чиновницы, одной из тем, которая, возможно, будет затронута в ходе переговоров, станет китайский вопрос.
Отмечается, что встреча лидеров США и Германии продлится в общей сложности около часа.
Ранее сообщалось, что Джо Байден проведёт переговоры с Олафом Шольцем 3 марта в Вашингтоне.
Также поступала информация, что США 3 марта объявят о новом пакете военной помощи Украине.