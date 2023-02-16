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Байден проведёт переговоры с Шольцем 3 марта в Вашингтоне

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден проведёт переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем 3 марта в Вашингтоне.
Байден проведёт переговоры с Шольцем 3 марта в Вашингтоне
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Balce Ceneta

«Президент с нетерпением ждёт возможности поприветствовать канцлера Шольца в Белом доме в пятницу, 3 марта. Визит канцлера предоставит возможность подтвердить тесные узы дружбы между США и Германией, союзниками по НАТО», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что они обсудят поддержку киевского режима, санкции против России, Китай и укрепление трансатлантической безопасности.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за страха выхода ФРГ из режима санкций против России.

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