Байден проведёт переговоры с Шольцем 3 марта в Вашингтоне
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«Президент с нетерпением ждёт возможности поприветствовать канцлера Шольца в Белом доме в пятницу, 3 марта. Визит канцлера предоставит возможность подтвердить тесные узы дружбы между США и Германией, союзниками по НАТО», — цитирует её РИА Новости.
Отмечается, что они обсудят поддержку киевского режима, санкции против России, Китай и укрепление трансатлантической безопасности.
Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за страха выхода ФРГ из режима санкций против России.