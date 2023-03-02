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США 3 марта объявят о новом пакете военной помощи Украине

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США в пятницу, 3 марта, объявят об очередном пакете военной помощи Украине, заявил Белый дом. Поставки будут включать в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине. В него войдут по большей части боеприпасы, которые потребуются украинцам для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия», — цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее вынужден был признать, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

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