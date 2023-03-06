Госдеп сообщил о контактах посла России Антонова с американскими дипломатами

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в последнее время провёл ряд контактов с представителями Госдепартамента США.

Об этом заявил на брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Да, не вдаваясь в детали, могу сказать, что посол Антонов провёл ряд контактов, в том числе личных, в последнее время с соответствующими сотрудниками Госдепартамента», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.