Danone завершила сделку по продаже активов в России компании «Вамин Р»

В Danone сообщили о завершении сделки по продаже активов в России компании «Вамин Р».

«В продолжение пресс-релиза от 22 марта 2024 года... Danone объявляет о завершении этой сделки», — говорится в заявлении компании.

Ранее французская Danone сообщила, что получила необходимые для продажи бизнеса в России разрешения российских регуляторов.

В июле 2023 года генеральным директором российской группы Danone был назначен Якуб Закриев, работающий заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства Чечни.