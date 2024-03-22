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Danone заявила о получении одобрения регуляторов на продажу бизнеса в России

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Французская компания Danone заявила, что получила необходимые для продажи бизнеса в России разрешения российских регуляторов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Danone.

«Сегодня Danone объявляет о получении разрешений российских регулирующих органов, необходимых для продажи бизнеса EDP в России компании ООО «Вамин Р», — заявили в компании.

Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели.

13 марта президент России Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone.

В феврале появилась информация, что французская компания Danone планирует продать свои компании «Вамин» из Татарстана.

В июле 2023 года генеральным директором российской группы Danone был назначен Якуб Закриев, работающий заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства Чечни.

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