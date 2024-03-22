Danone заявила о получении одобрения регуляторов на продажу бизнеса в России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Danone.
«Сегодня Danone объявляет о получении разрешений российских регулирующих органов, необходимых для продажи бизнеса EDP в России компании ООО «Вамин Р», — заявили в компании.
Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели.
13 марта президент России Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone.
В феврале появилась информация, что французская компания Danone планирует продать свои компании «Вамин» из Татарстана.
В июле 2023 года генеральным директором российской группы Danone был назначен Якуб Закриев, работающий заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства Чечни.