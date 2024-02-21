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FT: Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана

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Французская компания Danone, чьи российские активы передали во временное управление Росимуществу, планирует продать их компании «Вамин» из Татарстана.
FT: Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Financial Times.

Как говорится в публикации, компанией «Вамин» владеет 29-летний Минтимер Мингазоев, который летом 2023 года вошёл в совет директоров дочерней компании Danone в России.

Газета пишет, что директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев в письме главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву сообщил, что руководство компании согласно выплатить 17,7 млрд рублей за получение российских активов Danone.

В июле 2023 года генеральным директором российской группы Danone был назначен Якуб Закриев, работающий заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства Чечни.

В апреле российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.

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