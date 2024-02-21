FT: Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана

Французская компания Danone, чьи российские активы передали во временное управление Росимуществу, планирует продать их компании «Вамин» из Татарстана.

Об этом пишет газета Financial Times.

Как говорится в публикации, компанией «Вамин» владеет 29-летний Минтимер Мингазоев, который летом 2023 года вошёл в совет директоров дочерней компании Danone в России.

Газета пишет, что директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев в письме главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву сообщил, что руководство компании согласно выплатить 17,7 млрд рублей за получение российских активов Danone.

В июле 2023 года генеральным директором российской группы Danone был назначен Якуб Закриев, работающий заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства Чечни.

В апреле российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.