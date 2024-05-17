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Журова: МОК хочет убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими журналистами на Олимпиаде.

«В любом случае на трибунах и везде будет запрет российской символики, болеть тоже запретят. Они хотят убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде, хотят, чтобы мы сами отказались туда ехать», — приводит слова Журовой ТАСС.

17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарасова заявила, что запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно.

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