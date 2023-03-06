США не выдали визы ряду делегатов России, направлявшихся на сессию ООН в Нью-Йорк

Представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.

«В очередной раз США безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации», — приводит слова Тяжловой РИА Новости.

Дипломат добавила, что подобные решения Вашингтона являются грубым нарушением обязательств по обеспечению работы учреждений всемирной организации.

В октябре Соединённые Штаты не выдали визы российской делегации для участия в конференции МАГАТЭ.

В МИД отметили, что блокировка участия России в конференции случилась без веских оснований.

В «Росатоме» также информировали, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.