Узнать больше

«Росатом»: Вашингтон заблокировал участие России в международной конференции МАГАТЭ в США

Короткая ссылка
В компании «Росатом» заявили, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.
«Росатом»: Вашингтон заблокировал участие России в международной конференции МАГАТЭ в США
  • Gettyimages.ru

Об этом компания сообщила в своём Telegram.

«По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил. Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке.

«В соответствии с соглашением между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой агентства, такое государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии, проводимом на его территории», — добавили в компании.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить