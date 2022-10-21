«Росатом»: Вашингтон заблокировал участие России в международной конференции МАГАТЭ в США

В компании «Росатом» заявили, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.

Об этом компания сообщила в своём Telegram.

«По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил. Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке.

«В соответствии с соглашением между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой агентства, такое государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии, проводимом на его территории», — добавили в компании.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы.