МИД России: США не выдали визы российской делегации на международную конференцию МАГАТЭ

Соединённые Штаты не выдали визы российской делегации для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», которая пройдёт в Вашингтоне.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова подчеркнула, что заявки на получение визы были направлены участниками российской делегации заранее.

В МИД отметили, что блокировка участия России в конференции случилась без веских оснований.

«США вновь проявили двуличие и продемонстрировали высокомерное пренебрежение принципами работы международных организаций, предусматривающими недискриминационное и равноправное партнёрство их участников», — говорится в заявлении.

Таким образом, добавила Захарова, США грубо нарушили соглашение с МАГАТЭ.

Вашингтон игнорирует нормы международного права, заключила Захарова.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.