МИД России: США не выдали визы российской делегации на международную конференцию МАГАТЭ
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Захарова подчеркнула, что заявки на получение визы были направлены участниками российской делегации заранее.
В МИД отметили, что блокировка участия России в конференции случилась без веских оснований.
«США вновь проявили двуличие и продемонстрировали высокомерное пренебрежение принципами работы международных организаций, предусматривающими недискриминационное и равноправное партнёрство их участников», — говорится в заявлении.
Таким образом, добавила Захарова, США грубо нарушили соглашение с МАГАТЭ.
Вашингтон игнорирует нормы международного права, заключила Захарова.
Ранее в «Росатоме» сообщили, что американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в США.