В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва в академии
Как сообщает РИА Новости, в районе ЧП дежурят правоохранители и пожарная спецтехника, территория происшествия оцеплена.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что взрыв на территории академии связи не носит террористического характера.
Как указали в Ленинградском военном округе, на территории Военной академии связи имени Будённого произвольно сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны.
RT рассказали о состоянии семи пострадавших при взрыве на территории академии.