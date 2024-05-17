В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва в академии

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте взрыва около военной академии в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, в районе ЧП дежурят правоохранители и пожарная спецтехника, территория происшествия оцеплена.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что взрыв на территории академии связи не носит террористического характера.

Как указали в Ленинградском военном округе, на территории Военной академии связи имени Будённого произвольно сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны.

RT рассказали о состоянии семи пострадавших при взрыве на территории академии.