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Очевидица взрыва в Петербурге рассказала о первых минутах ЧП

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Очевидица взрыва в Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге Ирина (имя изменено) рассказала о первых минутах после ЧП.

«На первом этаже не было одного окна. Паники не было, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма не было», — рассказала она «Газете.Ru».

По словам собеседницы издания, через дорогу собралась толпа зевак из местных жителей и курсантов. 

«Насчитали 11 скорых, три полицейских, штук восемь пожарных. Со стороны Обручевых пожара или его признаков не было», — сказала она.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что взрыв на территории академии связи не носит террористического характера.

Как указали в Ленинградском военном округе, на территории Военной академии связи имени Будённого произвольно сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны.

RT рассказали о состоянии семи пострадавших при взрыве на территории академии.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте ЧП.

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