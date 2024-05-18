Полиция Финляндии начала расследование по факту масштабной утечки данных
«Расследование взлома... ведётся... Городская администрация Хельсинки подала в полицию заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки», — приводит заявление полиции РИА Новости.
Как сообщили власти финской столицы, в результате кибератаки хакеры могли получить доступ к сведениям о 80 тыс. человек, включая учащихся, опекунов и сотрудников образовательного центра Хельсинки.
Позже уточнялось, что жертвами взлома могли стать 120 тыс. человек.
Ранее МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за предполагаемой кибератаки.
Также Евросоюз пообещал принять меры против России из-за атак хакеров APT28 на Германию.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявления о причастности России к кибератакам в Европе пропагандой.