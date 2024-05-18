В Белом доме сообщили, что США не возобновили поставки авиабомб Израилю
«Была пауза в поставке авиабомб массой 2000 фунтов. Пауза всё ещё соблюдается», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кирби, Вашингтон при этом продолжает поставлять «остальные восемь видов вооружений». Он не стал уточнять, о чём именно идёт речь.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна может одержать победу в Газе и без помощи США.
17 мая палата представителей США одобрила законопроект о поставках оружия Израилю.