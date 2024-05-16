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Нетаньяху заявил, что Израиль может одержать победу в Газе и без помощи США

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Израиль сможет одержать победу в конфликте против ХАМАС в секторе Газа даже без помощи Соединённых Штатов, заявил в интервью телеканалу CNBC премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. 

Отмечается, что Нетаньяху был задан вопрос, сможет ли Израиль «выиграть эту битву без поддержки Америки», на что глава правительства ответил положительно.

«Хотя мы ценим американскую поддержку, мы хотим американской поддержки... Мы должны победить. У нас нет выбора», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Ранее Нетаньяху выразил надежду на урегулирование разногласий с лидером США Джо Байденом.

Также американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе.

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