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Журналист Херш: Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху негласно признал провал еврейского государства в конфликте в секторе Газа.

Об этом в своём блоге в Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Нетаньяху негласно признал провал войны», — цитирует его ТАСС.

При этом журналист отметил, что единственный путь урегулировать ситуацию — это заменить Нетаньяху и «его экстремистское правительство» на более прагматичное.

Ранее сообщалось, что в Израиле недовольны тем, что Нетаньяху не разработал план управления Газой.

Также президент Колумбии Густаво Петро обратился к Международному уголовному суду (МУС) с призывам выписать ордер на арест Нетаньяху из-за вооружённого конфликта в секторе Газа.

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