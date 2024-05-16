Журналист Херш: Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе
Об этом в своём блоге в Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Нетаньяху негласно признал провал войны», — цитирует его ТАСС.
При этом журналист отметил, что единственный путь урегулировать ситуацию — это заменить Нетаньяху и «его экстремистское правительство» на более прагматичное.
Ранее сообщалось, что в Израиле недовольны тем, что Нетаньяху не разработал план управления Газой.
Также президент Колумбии Густаво Петро обратился к Международному уголовному суду (МУС) с призывам выписать ордер на арест Нетаньяху из-за вооружённого конфликта в секторе Газа.